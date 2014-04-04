Перетяжка шаблона, допиливание функционала сайта

День добрый.

Есть сайт на ВП http://obuchenie-poletam.ru/ на него нужно натянуть шаблон http://theme-fusion.com/avada/, допилить функционал в соответствии с ТЗ. Шаблон предоставлю исполнителю. ТЗ в приложении. Предоплата 50% или безопасная сделка. Платим на вебмани Z, R, киви кошелек, ЯД. В отклике пишем сроки и стоимость.

Представителям студий просьба не тратить Ваше и мое время, только фриланс!

Спасибо.