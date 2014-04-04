Правки верстки + настройка WP

В видео плеер необходимо вставить рекламу от сайта tubecontext.com или от сайта teasernet.com
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Работа над сайтом sarb02.ru
1. Сделать многоуровневое меню (сейчас двух)
2. установить плагин адаптивного слайдера, которым можно управлять из админки
3. Настроить сайдбары и блоки на главной и внутренних, подробнее в ЛС
Предлагайте сроки и цены в заявке
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