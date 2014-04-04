Правки верстки + настройка WP

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Системы управления (CMS)Закрыт7 заявок157 просмотров
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Работа над сайтом sarb02.ru

1. Сделать многоуровневое меню (сейчас двух)

2. установить плагин адаптивного слайдера, которым можно управлять из админки

3. Настроить сайдбары и блоки на главной и внутренних, подробнее в ЛС

Предлагайте сроки и цены в заявке

10 лет назад
DaImeR
Дамир 
34 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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