Допилить каталог Joomla + Vrituemart

Добрый день!

Нужен ответственный программер, готовый доделать проект +дальнейшее сотрудничество.

Делался сайт на Джумле, работал фрилансер из Украины.

Случилась беда, и его забрали в армию, а доделать не успел. :(

ecopol.ruki-studio.ru/

Что нужно допилить?

1. ecopol.ruki-studio.ru/parketnoe-pokrutie/prod-17-19-23-detail

Блок «Другие материалы» этой модели

Сейчас в админке можно просто выбрать уже готовые варианты и проставить ID материала для формирования ссылки. Это крайне неудобно.

Нужно сделать возможность выбирать «родственные» товары (по тегу или общему свойству, например) и дополнительное поле «Короткий заголовок», который будет показываться в блоке. Картинка для миниэскиза (квадратная) должна браться и формироваться так же из основной картинки для другого товара.

Как это должно выглядеть?

- Мы добавляем ещё одно поле для товара – «Короткое название»

Оно как раз используется для вывода, как на картинке ниже (Бук, Материал, NIOPP и т.п.)

- Мы привязываем материалы тегом/общим свойством, как угодно.

Нужно чтобы на странице карточки товара точно так же стояли эти квадратные блоки родственных товаров (грубо говоря, в одной коллекции по 10 товаров, они должны показываться этими блоками на карточке товара. В этих блоках показываются только родственные товары, кроме открытого. Если так сделать не получится, то активный товар в списке надо выделить, как на странице выше)

2. Сделать то же самое для ковровых покрытий.

3. Для дверей http://ecopol.ruki-studio.ru/dveri#_ подправить шаблон каталога.

Сейчас приходится урезать картинку в квадрат. Смотрится ужасно. Нужно для картинки сделать размеры 95х213, чтобы она умещалась в полный «рост» :)

4.На сайте все цены будут указаны в евро.

Нужен скрипт-конвертёр с парсером курса по ЦБ, который будет выводить цену в рублях с округлением до 90 рублей в большую сторону.

К примеру, если цена паркета 100 евро, то по курсу 49.30 выйдет 4930, то надо откруглить до 4990 рублей.

Загвоздка может оказаться в том, что цены записываются в базу.

То есть тут либо делать обновление цен через cron, либо какой-то другой вариант. Здесь я положусь на Вас.