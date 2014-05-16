Доработка интернет-магазина на 1С-Битрикс

Доброго вечера,

Требуется доработать интернет-магазин на 1С-Битрикс.

Нужно доработать каталог, карточку товара, корзину, процесс оформление заказа.

Некоторые вещи надо сделать в первую очередь, в частности настроить генератор торговых предложений (SKU) ибо это блокирует процесс добавления товаров в каталог.

На его примере можно обсудить и другие правки по сайту.

Есть дизайн в psd и html-верстка макетов.

Правки по SKU нужно внести сегодня, остальное уже на завтра и позднее.

Хочется найти грамотного, ответственного исполнителя, с которым можно будет продолжить работу по всем доработкам (помимо SKU).