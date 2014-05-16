Доработка интернет-магазина на 1С-Битрикс

Системы управления (CMS)Завершен6 заявок140 просмотров
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Доброго вечера,

Требуется доработать интернет-магазин на 1С-Битрикс.

Нужно доработать каталог, карточку товара, корзину, процесс оформление заказа.

Некоторые вещи надо сделать в первую очередь, в частности настроить генератор торговых предложений (SKU) ибо это блокирует процесс добавления товаров в каталог.

На его примере можно обсудить и другие правки по сайту.

Есть дизайн в psd и html-верстка макетов.

Правки по SKU нужно внести сегодня, остальное уже на завтра и позднее.

Хочется найти грамотного, ответственного исполнителя, с которым можно будет продолжить работу по всем доработкам (помимо SKU).

10 лет назад
ikorimov
Коримов 
42 годаБеларусь
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
skiper
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
12 часов назад
10 лет назад
$70
2 дня
Сотрудничество понравилось, все оперативно и четко. Рекомендую!
Приятный заказчик, четкая задача, вопросы в тему, оплата без проволочек