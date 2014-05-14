Перенести сайт

Добрый день! Для webasyst v3.05 Необходимо разработать ожидаемую доставку товара до покупателя, чтобы в карточке товара было указано, что этот товар готов к выдаче такого-то числа. При этом необходимо учитывать праздничные дни. Примерный алгоритм следующий: Товар находится на ...