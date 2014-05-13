Довести до ума сайт Drupal

Добрый день необходимо сделать плагин для webasyst ver 3.05-3.09 Который будет расчитывать бонусы покупателям за приобретение товаров в интернет магазине. Точно такой как здесь http://www.webasyst.ru/store/plugin/shop/bonuses/ Возможность начислять бонусы клиентам за их покупки. Настройки: 1. Возможность включить/выключить плагин без удаления. 2. Процент - количество ...