Спрограммировать разделы Клиники и Врачи

$1000
Системы управления (CMS)Завершен1 заявка100 просмотров
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Натянуть верстку и спрограммировать раздел Клиники и Врачи на портале pprav.ru

10 лет назад
linaelena
Лина 
44 годаРоссия
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад
Выбранный исполнитель
Wisdom_i
39 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
80 отзывов(-4)
10 лет назад
$750
16 дней
Благодарна Александру за его терпение и профессионализм. Из-за неточного ТЗ у нас возникали некоторые вопросы, но Александр шел навстречу и делал дополнительную работу, не описанную в техзадании. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Рекомендую как грамотного и ответственного специалиста.
Все нормально
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