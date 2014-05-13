Wordpress+допил модулей+адаптация

Системы управления (CMS)Закрыт5 заявок111 просмотров
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Требуется из шаблона WP собрать сайт по ТЗ, настроить вывод контента в соотв.модули из базы данных.

Интегрировать готовые партнерские модули.

Срок - месяц.

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WordPress
10 лет назад
Yanin_ka
Янина 
43 годаРоссия
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад
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