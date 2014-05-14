Для webasyst разработать ожидаемую доставку товара

Добрый день! Для webasyst v3.05

Необходимо разработать ожидаемую доставку товара до покупателя, чтобы в карточке товара было указано, что этот товар готов к выдаче такого-то числа. При этом необходимо учитывать праздничные дни.

Примерный алгоритм следующий:

Товар находится на складе поставщика.

Поставщик принимает заказы на товар с понедельника по четверг до 15-00.

Мы выдаем заказанные товары клиенту по вторникам.

Пример:

Клиент заказал товар в:

понедельник 2 июня - получит товар на руки 10 июня

вторник 3 июня - получит товар на руки 10 июня

среда 4 июня - получит товар на руки 10 июня

четверг 5 июня до 15-00 - получит товар на руки 10 июня

четверг 5 июня после 15-00 - получит товар на руки - 17 июня

пятница 6 июня - получит товар на руки 17 июня

суббота 7 июня - получит товар на руки 17 июня

В воскресенье 8 - получит товар на руки 17 июня

понедельник 9 июня - получит товар на руки 17 июня

вторник 10 июня - получит товар на руки 17 июня

среда 11 июня - получит товар на руки 17 июня

четверг 12 июня до 15-00 - получит товар на руки 17 июня

четверг 12 июня после 15-00 - получит товар на руки - 24 июня

пятница 13 июня - получит товар на руки 24 июня

суббота 14 июня - получит товар на руки 24 июня

В воскресенье 15 - получит товар на руки 24 июня

Очень важно учитывать праздничные дни

Очень хотелось бы иметь руль и педали, чтобы была возможность оперативно менять дату поставки (поставщик подвел, неожиданно закончился товар, вобщем всякое бывает)

Оплата на карту СБ РФ, Yandex, QIWI кошелек