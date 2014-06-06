Натянуть psd-дизайн на Вордпресс-блог

Здравствуйте, уважаемые программисты.

Мне нужно сверстать и установить новый дизайн сайта для моего блога www.panisukharska.com.

Блог рабочий и посещаемый, поэтому нужно, чтобы Вы сначала подготовили и показали шаблон, а потом установили его на сайт.

Самое главное требование — посещаемость должна после установки остаться на прежнем уровне (был печальный опыт, когда слетела после установки нового шаблона до 0).

Также обязательны: кроссбраузерная верстка, лёгкий код без лишнего(чтобы сайт летал, а не ползал), корректное отображение во всех браузерах и на всех устройствах. У меня сейчас на сайте установлено достаточно много плагинов, от которых хотелось бы избавиться с новым дизайном.

Тз и превью дизайна в прикреплённых файлах.

Сразу пишите цену и сроки.