Натянуть psd-дизайн на Вордпресс-блог

Системы управления (CMS)Завершен6 заявок179 просмотров
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Здравствуйте, уважаемые программисты.

Мне нужно сверстать и установить новый дизайн сайта для моего блога www.panisukharska.com.

Блог рабочий и посещаемый, поэтому нужно, чтобы Вы сначала подготовили и показали шаблон, а потом установили его на сайт.

Самое главное требование — посещаемость должна после установки остаться на прежнем уровне (был печальный опыт, когда слетела после установки нового шаблона до 0).

Также обязательны: кроссбраузерная верстка, лёгкий код без лишнего(чтобы сайт летал, а не ползал), корректное отображение во всех браузерах и на всех устройствах. У меня сейчас на сайте установлено достаточно много плагинов, от которых хотелось бы избавиться с новым дизайном.

Тз и превью дизайна в прикреплённых файлах.

Сразу пишите цену и сроки.

10 лет назад
Pani_Sukharska
Екатерина 
37 летУкраина
10 лет в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
itadesign
Эльдар 
31 годУкраина
11 лет в сервисе
Был
час назад
10 лет назад
$100
6 дней
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