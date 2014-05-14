Запустить сайт на mod X

Необходимо сделать и настроить тему для WP имеется дизайн в PSD подробности в ЛС
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При переносе сайта на новый хостинг, возникла ошибка 500.
CMS Mod X.
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