Запустить сайт на mod X

Здравствуйте, уважаемые программисты. Мне нужно сверстать и установить новый дизайн сайта для моего блога www.panisukharska.com. Блог рабочий и посещаемый, поэтому нужно, чтобы Вы сначала подготовили и показали шаблон, а потом установили его на сайт. Самое главное требование ...