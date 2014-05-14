4 урока работы с CMS и Вордпрессом по 30 минут

Имеется шаблон и готовый текст. Требуется профессионально разместить на сайте, соблюдая стили и верстку. Портфолио обязательно.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте! Требуются 4 урока работы с CMS и Вордпрессом по скайпу по 30 минут на реальном сайте.
Будем менять текст, добавлять кнопки,
восстанавливать картинки
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