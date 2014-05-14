4 урока работы с CMS и Вордпрессом по 30 минут

Системы управления (CMS)Закрыт6 заявок211 просмотров
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Здравствуйте! Требуются 4 урока работы с CMS и Вордпрессом по скайпу по 30 минут на реальном сайте.

Будем менять текст, добавлять кнопки,

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9 лет назад
AN-drey1975
48 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
4 года назад