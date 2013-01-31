rockfor

Станислав rockfor

 
36 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$25
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

WaltherV
25 лет
9 лет в сервисе
Был
год назад
$25
10 баллов
7 лет назад
Верстка лендинга
Отличнейший заказчик! Дал всё необходимое для комфортной работы, вести диалог так же было приятно. Однозначно рекомендую к сотрудничеству :)
Безумно быстро и качественно, и это не влияет на качество работы. Рекомендую!
Ответный отзыв
mustazhap
Рустем 
26 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$30
10 баллов
7 лет назад
Верстка лендинга
Грамотный заказчик. Рекомендую к сотрудничеству!
Быстро и качественно. Рекомендую!
Ответный отзыв
sergromanenko1
29 лет
9 лет в сервисе
Был
год назад
$25
10 баллов
7 лет назад
Верстка лендинга
CSS
Всё отлично! Оплата вовремя. Быстрая коммуникация. Рекомендую к сотрудничеству!
Безупречный исполнитель. Сделал все очень быстро и очень качественно. Крайне рекомендую!
Ответный отзыв
Acreator
Антон 
29 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
$5
10 баллов
8 лет назад
Простой калькулятор деление
jQuery
Надёжный заказчик - мгновенная оплата, рекомендую.
Отличный исполнитель! Все было сделано очень быстро и качественно!
Ответный отзыв
wwwart
49 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$50
10 баллов
11 лет назад
WordPress - слайдер для каждой страницы
WordPress
четкая задача, оперативная оплата, рекомендую
Работа была сделана очень быстро и качественно! Рекомендую!!!!
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