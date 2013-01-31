На сайте вирус редирект, нужно его удалить. Движок вордпресс сайт - cbh.su
- Веб-программирование10 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно сверстать лендинг. Нужна адаптивная верстка (макет под телефоны есть) и работающая форма обратной связи.Завершен7 лет назад
Нужно сверстать лендинг. В макете много поп-ап элементов.Завершен7 лет назад
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Нужно создать сайт для компании которая занимается проивзодством подсастителей. Конкурент - aspasweet(точка)ruСайты «под ключ»24 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужно сверстать лендинг по psd макету. Из функционала: модальные окно, сортировка позиций, немного css анимации и работающая форма обратной связи.Завершен7 лет назад
Нужно написать калькулятор для сайт по простой формуле X=Z/Y Пару моментов: Формат ввода Z это ползунок (вид ползунка - https://codepen.io/thelifemgmt/pen/CeLqA/ он меня полностью устраивает) Формат ввода Y это радиобутоны, но вместо стандартного вида ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
Нужно реализовать калькулятор окупаемости оборудования исходя из количества процедур в день и их стоимости. Пример - http://umetex-a.ru/catalog/precisiontx/ Сайт на Wordpress + Visual ComposerВеб-программирование6 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужно интегрировать в Woocommerce сервис "КупиВкредит". Жду заявки и цены.Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Нужно реализовать возможность добавлять индивидуальный слайдер для каждой страницы (не путем шорткодов). http://www.miami-boom.com/ - на главной есть слайдер, нужно в том же стиле сделать возможность добавления своего сладйера для любой страницы (не записи)Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен11 лет назад
Нужно сделать голосовалку с выводом результатов раз в сутки. Люди голосуют в течении суток на сайте и по прошествию этого времени выводятся результаты, в тоже время открывается новое голосование и так по кругу. Результаты ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад