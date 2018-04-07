Верстка лендинга

HTML-версткаЗавершен17 заявок192 просмотра
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Нужно сверстать лендинг. В макете много поп-ап элементов.

6 лет назад
rockfor
34 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
mustazhap
Рустем 
25 летВеликобритания
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад
$30
2 дня
Быстро и качественно. Рекомендую!
Грамотный заказчик. Рекомендую к сотрудничеству!