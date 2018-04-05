Переделка CSS ( переименование всех классов и элементов)- в шаблоне

Для затруднения идентификации шаблона по признакам ( CSS, расположение элементов кода) - надо полностью переделать CSS файлы, и соответственно элементы, которые на них ссылаются в коде шаблона.

Пример:

есть Каталог

по этому элементу с помощью поисковика можно найти сайт, поэтому все элементы в кавычках надо менять, как в самом коде ( в шаблоне), так и в самом css.

Желательно без потери смысла, например в css есть callback_form ( логично ее переименовать в zvonok_forma например),

или small-hidden в malo-skrito ... categories_nav в kategori_navig и так далее.

и так везде во всем коде..

Все подробности по запросу, будет предоставлен готовый сайт на хостинге, уже установлен, для таких замен.

основных 3 CSS файла, и 37 tpl файлов, в которых всё указатели должны измениться- переименоваться.

Жду ваших предложений ( желательно пишите в лс)