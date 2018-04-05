Переделка CSS ( переименование всех классов и элементов)- в шаблоне

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Для затруднения идентификации шаблона по признакам ( CSS, расположение элементов кода) - надо полностью переделать CSS файлы, и соответственно элементы, которые на них ссылаются в коде шаблона.

Пример:

есть Каталог

    по этому элементу с помощью поисковика можно найти сайт, поэтому все элементы в кавычках надо менять, как в самом коде ( в шаблоне), так и в самом css.

    Желательно без потери смысла, например в css есть callback_form ( логично ее переименовать в zvonok_forma например),

    или small-hidden в malo-skrito ...  categories_nav в kategori_navig и так далее.

    и так везде во всем коде..

    Все подробности по запросу, будет предоставлен готовый сайт на хостинге, уже установлен, для таких замен.

    основных 3 CSS файла, и  37 tpl файлов, в которых всё указатели должны измениться- переименоваться.

    Жду ваших предложений ( желательно пишите в лс)

CSS
6 лет назад
dimitriy_geval
Димитрий 
47 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
год назад
26 отзывов
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