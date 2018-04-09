Верстка лендинга 9 экранов и натяжка на modx

$58
HTML-версткаЗавершен5 заявок173 просмотра
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Добрый день!

Для сайта centrmehano.ru сделали главную страницу. 

Она в приложении.

Сайт на modx.

Требуется:

- вёрстка страницы;

- натяжка;

- настройка форм.

В дальнейшем требуется поддержка этого сайта.

Оплата 3000 р.

Срок 2 дня.

Работа по безопасной сделке.

Если ты не бот, напиши в сообщении "Астра".

MODX
6 лет назад
evgenyevteev
32 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
niko647
30 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 часа назад
6 лет назад
$10
2 дня
Молодец, хороший исполнитель, все в срок и качественно выполнил! Все корректировки внёс без возражений, помогал после сдачи проекта.
Отличный заказчик, сразу прислал все доступы. По всем возникающим вопросам моментально отвечал. Оплата сразу после сдачи работы. Никаких проблем на протяжении выполнения проекта не возникло. Рекомендую к сотрудничеству!
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