Верстка лендинга 9 экранов и натяжка на modx

Привет всем, надо сверстать (именно сверстать, а не скопировать) одностраничный сайт. Верстка должна быть не пиксель перфект, но валидной, кроссобраузерной и адаптивной со всеми Javscript. Обязательно HTML5. Если сайт будет просто скопирован это будет сразу ...