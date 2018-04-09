Верстка лендинга 9 экранов и натяжка на modx

Нужна [b]качественная /профессиональная[/b] верстка ([u]не адаптивная[/u]) в HTML [u]без[/u] адаптации к CMS. При выборе исполнителя будет оцениваться [b]CV[/b] ([u]опыт верстки игровых сайтов[/u] приветствуется) Объем Работы: 7 страниц верстки + Эффекты на максимально возможном уровне ( возможно дальнейшая поддержка проекта ...
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Добрый день!
Для сайта centrmehano.ru сделали главную страницу.
Она в приложении.
Сайт на modx.
Требуется:
- вёрстка страницы;
- натяжка;
- настройка форм.
В дальнейшем требуется поддержка этого сайта.
Оплата 3000 р.
Срок 2 дня.
Работа по безопасной сделке.
Если ты не бот, напиши в сообщении "Астра".
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