Нужна верстка дизайн макета (интернет-магазин) + на постоянку

$100
HTML-версткаЗакрыт45 заявок351 просмотр
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Требуется сверстать дизайн макет интернет-магазина. Также требуются толковые верстальщики в команду! Заказы есть постоянно

6 лет назад
Roz2six
Артем 
25 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
год назад
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