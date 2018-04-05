Новая страница на typo3-cms

Необходимо для сайта http://www.wildathletic.ru/ который сделан на админке typo3-cms создать страницу на подобие http://www.wildathletic.ru/cards/discount/

Но страница создается под БОКС - планируется вечер бокса и нужно что бы люди отправляли заявки

Заявка на участие в Вечере Бокса 19 мая 2018 года.

Окошки

1. ФИО

2. Возраст

3. Вес

4. Название клуба

5. Контактный телефон