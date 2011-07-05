Редизайн главной страницы портала

$100
Дизайн сайтовЗакрыт12 заявок316 просмотров
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Нужно внести коректировку в дизайн главной страницы в связи с добавлением нового функционала. ТЗ письмом.

12 лет назад
bp2010
Галина 
56 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
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