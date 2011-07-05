Доработать немного дизайн

$25
Дизайн сайтовЗакрыт6 заявок132 просмотра
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Необходимо довести до ума макет сайта, нужно совсем по минимуму внести небольшие косметические изменения, чтобы макет казался законченным. Исходник имеется.

12 лет назад
seriys
Сергей 
46 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
gamgroup
Сергей 
37 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
12 лет назад
$20
1 день
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