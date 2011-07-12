Необходимо довести до ума макет сайта, нужно совсем по минимуму внести небольшие косметические изменения, чтобы макет казался законченным. Исходник имеется.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен дизайн сайта в виде skidka.me
Ну в принципе цвет нужен светлый, красивый, предпочтение оранжевый, апельсиновый вот пример оранжевого цвета http://reeltoo.ru/ ну остальное зависит от вашей фантазии
нужно изменить в основном верхнюю часть и левую убрать баннер справа и вставить что то другое сайт не должен напоминать skidka.me но по структуре должен быть похожим все линии и прочее тонкие, красивые, изящные, сайт будет строгий и много посещаемый
нужно будет еще разработать логотип
не писать цены выше 50 usd
- Похожие заказы
- $25Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт12 лет назад
- $100
Нужно внести коректировку в дизайн главной страницы в связи с добавлением нового функционала. ТЗ письмом.Дизайн сайтов12 заявокЗакрыт12 лет назад
Есть блок, состоящий из 4-х кнопок с разными функциями. 2 из них уже есть - это стрелки перехода между страницами сайта. Как это все выглядит на данный момент можно увидеть здесь: http://artworks.com.ua/store/all/1_6.html Блок с кнопками идет сразу под ...Завершен12 лет назад
- $140
Необходимо разработать логотип страховой компании, занимающейся узкоспециализированной деятельностью и сделать дизайн сайта в PSD (сайт не очень большой по содержанию). Оплата поэтапная. Аванс = 1000 рублей, по факту лого еще 1000, и после дизайна сайта 2000. Минимум ...Дизайн сайтов30 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужен дизайн трех внутренних страниц. PSD главной уже есть. Исходники в личку.Завершен12 лет назад
- $250
Необходимо создать сайт компании, которая занимается продажей строительной техники, запчастями и ремонтом оборудования. Нужен дизайн двух страниц: главной и информационной. Сайт будет состоять из 4 страниц. ТЗ будет выслано выбранномй кандидату. Стоимость работ - 7500 рублей (270 USD). Срок - ...Завершен12 лет назад
- $250
Нужно сделать сайт по медицинской тематике. Есть все соответствующие материалы. Перевод любым способом. Подробности в ICQ 644-896-271 или по телефону 8(499)343-69-75Дизайн сайтов25 заявокЗакрыт12 лет назад
1. Необходимо нарисовать дизайн интернет магазина компьютерной и бытовой техники. 2. Необходимо сверстать шаблон для bitrix. Произвести кастомизачию требуемых компонент Bitrix 3. Продвижение сайтаДизайн сайтов12 заявокЗакрыт12 лет назад
Необходимо разработать строгий дизайн сайта-визитки строительной компании. цвета нужно использовать такие как на офф сайте Роснефть http://www.rosneft.ru/Дизайн сайтов44 заявкиЗакрыт12 лет назад
Требуется осуществление редизайна сайта "Информационный сервер xFRK" - http://www.pavlodar.com Общие положения по дизайну сайта + + Для каждого типа страниц сайта (ориентировочно, 5-6 типов) должны быть разработаны: - макет, - css-шаблон [ Желательно: -- шаблон основан на css ...Закрыт12 лет назад