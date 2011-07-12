Нужен дизайн сайта

$50
Дизайн сайтовЗавершен9 заявок304 просмотра
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Нужен дизайн сайта в виде skidka.me

Ну в принципе цвет нужен светлый, красивый, предпочтение оранжевый, апельсиновый вот пример оранжевого цвета http://reeltoo.ru/ ну остальное зависит от вашей фантазии

нужно изменить в основном верхнюю часть и левую убрать баннер справа и вставить что то другое сайт не должен напоминать skidka.me но по структуре должен быть похожим все линии и прочее тонкие, красивые, изящные, сайт будет строгий и много посещаемый

нужно будет еще разработать логотип

не писать цены выше 50 usd

Дизайн сайта
12 лет назад
rafolancer
Рафо 
57 летГрузия
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
MityaSazonov
Дмитрий 
39 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад
$50
2 дня
Очень хороший дизайнер учитывал все пожелания работы у меня очень много по этому буду с ним еще работать. Делает все быстро и без лишних вопросов главное качественно и дешево! Обращайтесь не пожалеете ))
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