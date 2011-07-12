Нужен дизайн сайта в виде skidka.me

Ну в принципе цвет нужен светлый, красивый, предпочтение оранжевый, апельсиновый вот пример оранжевого цвета http://reeltoo.ru/ ну остальное зависит от вашей фантазии

нужно изменить в основном верхнюю часть и левую убрать баннер справа и вставить что то другое сайт не должен напоминать skidka.me но по структуре должен быть похожим все линии и прочее тонкие, красивые, изящные, сайт будет строгий и много посещаемый

нужно будет еще разработать логотип

не писать цены выше 50 usd