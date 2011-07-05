Редизайн сайта металлопластиковых окон "БЕККЕР"

Необходимо создать новый дизайн первой и внутренних страниц сайта компании производителя металлопластиковых окон и дверей из профиля VEKA. http://www.beckerokna.ru

Сайт построен на CMS системе и занимает устойчивые позиции по целевым запросам в ПС. Поэтому структуру сайта (меню и тексты) кардинально менять нельзя. Вся контентная часть должна остаться на своих местах, но оформить её можно и нужно в соответствии с новой концепцией, дополнить дизайн различными новыми зонами, опросами, новыми графическими разработками, привлекающими/мотивирующими слоганами, баннерами ведущими в те или иные разделы.

Подробный бриф во вложении.

Ждём портфолио и ценовые предложения сюда или на e-mail: blazer[собака]mail.ru

Только официальный договор, оплата безналом.