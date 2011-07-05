Срочно сделать дизайн главной страницы сайта

Есть блок, состоящий из 4-х кнопок с разными функциями. 2 из них уже есть - это стрелки перехода между страницами сайта. Как это все выглядит на данный момент можно увидеть здесь: http://artworks.com.ua/store/all/1_6.html Блок с кнопками идет сразу под ...