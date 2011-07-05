Дизайн сайта-аукциона аналога "скандинавского"

Дизайн сайтовЗакрыт8 заявок185 просмотров
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Добрый день.

Требуется продумать и нарисовать дизайн для проекта "Интернет-Аукцион".

В аттаче ТЗ. Указывайте стоимость и сроки.

Работать нужно очень быстро.

Требования к фрилансеру:

1. Опыт работы с векторной графикой

2. Опыт работы от 3х лет

3. Регистрация на проекте ВебЛансер более двух лет

4. Верстальщик в команде/знакомый

Предоплата после предоставления главной странички.

Работа в режиме: Дизайнер нарисовал страничку->Верстальщик сверстал->Передали мне.

Дизайн сайта
12 лет назад
tag-egor
Егор 
31 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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