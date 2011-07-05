Дизайн сайта-аукциона аналога "скандинавского"

Нужно срочно сделать дизайн главной страницы сайта – доски объявлений. пример сайта за основу: slando.com.ua цена – 20$ Нужен человек на постоянную работу, заказов по дизайну будет много. Пишите сразу в ICQ – 475 – 115 – 799
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день.
Требуется продумать и нарисовать дизайн для проекта "Интернет-Аукцион".
В аттаче ТЗ. Указывайте стоимость и сроки.
Работать нужно очень быстро.
Требования к фрилансеру:
1. Опыт работы с векторной графикой
2. Опыт работы от 3х лет
3. Регистрация на проекте ВебЛансер более двух лет
4. Верстальщик в команде/знакомый
Предоплата после предоставления главной странички.
Работа в режиме: Дизайнер нарисовал страничку->Верстальщик сверстал->Передали мне.
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