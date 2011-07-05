Дизайн и верстка

Дизайн сайтовЗакрыт7 заявок259 просмотров
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Выполнить дизайн сайта в виде интерфейса программы.

Практически копия с некоторыми изменениями.

Установить его на Joomla.

сделать каталог оборудования (не интернет магазин!)

Все вплоть до наполнения

12 лет назад
amatal
44 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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