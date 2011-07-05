Дизайн сайта для компании

На данный момент есть несколько макетов по размещению блоков на сайте. Нужно сделать дизайн-макеты по ним. В дальнейшем будем добавлять страницы на макеты, так как ТЗ еще не полное. Ищется интересный дизайнер (девушка предпочтительнее так как ...