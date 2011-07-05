HTML верстка + простенькая поисковая система

$100
Дизайн сайтовЗакрыт2 заявки221 просмотр
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Необходимо сверстать сайт недвижимости, установить на движок joomla + сделать простенькую поисковую систему из 6 позиций!

Требования к исполнителю - наличие портфолио и опыт.

Исполнители рассматриваются исключительно те - которые предложили цены и сроки!

Подробное ТЗ исполнителю!

HTML
12 лет назад
design-o0
Владимир 
35 летТаиланд
13 лет в сервисе
Был
10 часов назад