Нарисовать шапки для сайтов

Дизайн сайтовЗакрыт20 заявок234 просмотра
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Требуется нарисовать дизайн шапок для ряда сайтов.

Тематики самые разнообразные - от психологических сайтов до строительства, кулинарии, моды.

Особых требований нет, шапка должна быть красивой, содержать фото по тематике.

Бюджет на каждый сайт небольшой, но заказы не сложные и постоянные.

Выбирать буду по соотношению цена/качество, отдавая приоритет менее дорогим предложениям.

Работа подойдет начинающим дизайнерам.

12 лет назад
abramitovd
Дмитрий 
35 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
PopovS
33 годаЭстония
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
12 лет назад
$5
1 день
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