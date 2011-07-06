Нарисовать шапки для сайтов

Нужно переделать дизайн действующего интернет-магазина http://voltmarket.ru Новый дизайн должен быть стильным, ярким, сочным, но в то же время четким и структурированным. Примерный ориентир в плане дизайна – vseinstrumenti.ru (но он недостаточно яркий, много белого фона). Предпочтительные ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется нарисовать дизайн шапок для ряда сайтов.
Тематики самые разнообразные - от психологических сайтов до строительства, кулинарии, моды.
Особых требований нет, шапка должна быть красивой, содержать фото по тематике.
Бюджет на каждый сайт небольшой, но заказы не сложные и постоянные.
Выбирать буду по соотношению цена/качество, отдавая приоритет менее дорогим предложениям.
Работа подойдет начинающим дизайнерам.
- Похожие заказы
- $150Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $150
Разработать и от рисовать главную для соц. сети. ( пример имеется) Требуется художник!! В фотошопе сам могу квадраты и прямоугольники штопать:) От Вас сроки . Оплата: Оговариваем, рисуем, в jpg показываем, принято/оплачено. Потом отсылаете psdДизайн сайтов14 заявокЗакрыт12 лет назад
- $150
Обновить дизайн сайта по готовому макету. Плюс логотип, фирменный стиль (бланк, визитка, папка)Завершен12 лет назад
Есть сайт магазина детской одежды, работающий на шаблоне движка webassyst. Для этого шаблона нужен редизайн. Точнее рестайлинг: - Поменять цветовую схему (на ваше усмотрение),с учетом тематики. - Поменять бэкграунд картинки менюшек, поменять шапку. Предложить фон - опционально. - Сделать ...Завершен12 лет назад
- $100
Необходимо сверстать сайт недвижимости, установить на движок joomla + сделать простенькую поисковую систему из 6 позиций! Требования к исполнителю - наличие портфолио и опыт. Исполнители рассматриваются исключительно те - которые предложили цены и сроки! Подробное ТЗ исполнителю!Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $500
Нужна разработка стиля дизайна сайта (сервисный дизайн + илюстрация), включающий разработку доработку логотипа и дизайн основных страниц сайта (щас их 4), иконок, сотрудничество хотелось бы вести постепенно не разово, только для уверенных в себе людей, ...Дизайн сайтов40 заявокЗакрыт12 лет назад
- $250
Необходим дизайнер для создания дизайна сайта и подальшей верстки. Есть старый вариант сайта.Дизайн сайтов38 заявокЗакрыт12 лет назад
Выполнить дизайн сайта в виде интерфейса программы. Практически копия с некоторыми изменениями. Установить его на Joomla. сделать каталог оборудования (не интернет магазин!) Все вплоть до наполненияДизайн сайтов7 заявокЗакрыт12 лет назад
- $300
Создание сайта компании. Приватный проект для Гризалиной ЕленыЗавершен12 лет назад
- $50
Нужен баннер и макет блока меню (раскрашенные кнопки) как в присоединенном макете (Excel-файл). Подбор цветов и стиль находится в jpg-файле. Ссылки на фотографии базы отдыха дам отдельно. База отдыха - летом отдых в тайге, зимой - горнолыжная трасса.Завершен12 лет назад