Дизайн сайта, логотип, фирменный стиль

$150
Дизайн сайтовЗавершен23 заявки304 просмотра
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Обновить дизайн сайта по готовому макету.

Плюс логотип, фирменный стиль (бланк, визитка, папка)

Дизайн сайта
12 лет назад
Skodmen
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
art-proekt
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
12 лет назад
$150
5 дней
Очень доволен сотрудничеством с Ладой. Все сделано великолепно и точно в срок. Всегда на связи и оперативно вносила требуемые корректировки. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Очень приятно было работать с Александром. Все задания четские и ясные, всегда на связи. Своевренная оплата. Буду рада дальнейшему сотрудничеству!