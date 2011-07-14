Дизайн сайта, логотип, фирменный стиль

Необходимо создать новый дизайн первой и внутренних страниц сайта компании производителя металлопластиковых окон и дверей из профиля VEKA. http://www.beckerokna.ru Сайт построен на CMS системе и занимает устойчивые позиции по целевым запросам в ПС. Поэтому структуру сайта ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Обновить дизайн сайта по готовому макету.
Плюс логотип, фирменный стиль (бланк, визитка, папка)
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