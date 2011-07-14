Дизайн сайта, логотип, фирменный стиль

Добрый день. Требуется продумать и нарисовать дизайн для проекта "Интернет-Аукцион". В аттаче ТЗ. Указывайте стоимость и сроки. Работать нужно очень быстро. Требования к фрилансеру: 1. Опыт работы с векторной графикой 2. Опыт работы от 3х лет 3. Регистрация на проекте ВебЛансер ...