Дизайн сайта туристической направленности

Нужна разработка стиля дизайна сайта (сервисный дизайн + илюстрация), включающий разработку доработку логотипа и дизайн основных страниц сайта (щас их 4), иконок, сотрудничество хотелось бы вести постепенно не разово, только для уверенных в себе людей, пишите у кого есть время для сотрудничества

кому не стоит писать

- пользователям без рейтинга

- пользователям без портфолио

- посредникам

- студиям

просьба не писать в аську и профиль на этом сайте, кто меня заинтересует я свежусь сам с вами, спасибо