Дизайн главной страницы для соц. сети

Разработать и от рисовать главную для соц. сети. ( пример имеется) Требуется художник!! В фотошопе сам могу квадраты и прямоугольники штопать:)

От Вас сроки . Оплата: Оговариваем, рисуем, в jpg показываем, принято/оплачено. Потом отсылаете psd