Дизайн главной страницы для соц. сети

$150
Дизайн сайтовЗакрыт14 заявок303 просмотра
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Разработать и от рисовать главную для соц. сети. ( пример имеется) Требуется художник!! В фотошопе сам могу квадраты и прямоугольники штопать:)

От Вас сроки . Оплата: Оговариваем, рисуем, в jpg показываем, принято/оплачено. Потом отсылаете psd

12 лет назад
nazaroff
Денис 
43 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад