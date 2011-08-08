Редизайн интернет-магазина электрооборудования

# 1 — $ 150

Нужно переделать дизайн действующего интернет-магазина http://voltmarket.ru

Новый дизайн должен быть стильным, ярким, сочным, но в то же время четким и структурированным. Примерный ориентир в плане дизайна – vseinstrumenti.ru (но он недостаточно яркий, много белого фона). Предпочтительные цвета: синий, желтый, сочный зеленый. В шапке, в основном, контактная информация, корзина. Разделы помимо каталога продукции: главная, о нас, доставка, прайс, новости, строка поиска..

Ширина: 1024-1280px (расчет на резиновую верстку)

После завершения конкурса победителю нужно будет выполнить дизайн еще 2-х внутренних страниц (категории и товара) за дополнительное вознаграждение в 50$.

1. Бут Александр

Самая первая и довольно симпатичная работа (лучшая на данный момент). Однозначно дизайн лучше того, который сейчас на сайте. Но шрифты вот не совсем нравятся (особенно в заголовках товара), салатовая линия в меню не совсем хорошо сочетается с желтыми линиями разделов. Хочется еще более яркого дизайна.

2. Нарыкова Ирина

Есть отдельные интересные элементы в дизайне, но в целом он получился довольно мрачноватым, очень много синего. Дизайн не должен быть таким темным, нужно больше яркости и не обязательно это должен быть чистый белый цвет, можно различные оттенки светло-серого, например...

3. Ананьев Матвей

Не впечатлила работа, если честно, как-то все просто. Шапка слишком большая и как в предыдущей работе, много синего цвета. Одинаковые шрифты в меню и заголовках товара и т.п.

4. Береза Тарас

Довольно строгий дизайн, четкий, структурированный. Красного цвета много (и заголовки, и цена и кнопки..), немного вызывающе смотрится. Шапка ни о чем, контактной информации даже нет. Левое меню симпатичное.

5. Тория Вика

Хоть и есть некоторые интересные моменты, но в целом дизайн получился довольно серым, а ведь я писал, что он должен быть ярким и сочным.