Редизайн интернет-магазина электрооборудования

Необходимо создать новый дизайн первой и внутренних страниц сайта компании производителя металлопластиковых окон и дверей из профиля VEKA. http://www.beckerokna.ru Сайт построен на CMS системе и занимает устойчивые позиции по целевым запросам в ПС. Поэтому структуру сайта ...
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Нужно переделать дизайн действующего интернет-магазина http://voltmarket.ru
Новый дизайн должен быть стильным, ярким, сочным, но в то же время четким и структурированным. Примерный ориентир в плане дизайна – vseinstrumenti.ru (но он недостаточно яркий, много белого фона). Предпочтительные цвета: синий, желтый, сочный зеленый. В шапке, в основном, контактная информация, корзина. Разделы помимо каталога продукции: главная, о нас, доставка, прайс, новости, строка поиска..
Ширина: 1024-1280px (расчет на резиновую верстку)
После завершения конкурса победителю нужно будет выполнить дизайн еще 2-х внутренних страниц (категории и товара) за дополнительное вознаграждение в 50$.
1. Бут Александр
Самая первая и довольно симпатичная работа (лучшая на данный момент). Однозначно дизайн лучше того, который сейчас на сайте. Но шрифты вот не совсем нравятся (особенно в заголовках товара), салатовая линия в меню не совсем хорошо сочетается с желтыми линиями разделов. Хочется еще более яркого дизайна.
2. Нарыкова Ирина
Есть отдельные интересные элементы в дизайне, но в целом он получился довольно мрачноватым, очень много синего. Дизайн не должен быть таким темным, нужно больше яркости и не обязательно это должен быть чистый белый цвет, можно различные оттенки светло-серого, например...
3. Ананьев Матвей
Не впечатлила работа, если честно, как-то все просто. Шапка слишком большая и как в предыдущей работе, много синего цвета. Одинаковые шрифты в меню и заголовках товара и т.п.
4. Береза Тарас
Довольно строгий дизайн, четкий, структурированный. Красного цвета много (и заголовки, и цена и кнопки..), немного вызывающе смотрится. Шапка ни о чем, контактной информации даже нет. Левое меню симпатичное.
5. Тория Вика
Хоть и есть некоторые интересные моменты, но в целом дизайн получился довольно серым, а ведь я писал, что он должен быть ярким и сочным.
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