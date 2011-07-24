Дизайн и верстка интернет магазина WebAsyst

Сергей — отличный заказчик, мы с ним сразу нашли общий язык. Открытый к общению человек. Я разработал Сергею дизайн сайта из 3-х страниц, они все почти сразу были приняты и оплачены. Надеюсь что когда нибудь Сергей у меня еще что нибудь закажет:) Заказчик - что надо!