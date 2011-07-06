Необходимо создать уникальный дизайн информационного сайта визитки с функцией оформления заказа на 1 товар,в дизайне должна использоваться технология полупрозрачных ,объемных,оригинальных элементов управления, с использованием анимационных героев пример: Галлы,кот Фелекс, братья марио и т.д.в ...
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Нужно разработать дизайн для интернет магазина.
рассмотрим все предложения.
Выберем самое оптимальное по цене и качеству
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