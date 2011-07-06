Создание дизайна фильтра и интеграция его в сайт

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Нужно создать дизайн фильтра по подбору шин, дисков и АКБ, а также дизайн доп фильтра, который используется при подборе этого товара в каталоге и интегрировать все это в сайт. Примерный образец дизайна вышлю по запросу.

12 лет назад
nv-formula
Наталья 
50 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад
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