Дизайн, верстка, програм-е Интернет-магазина

Нужен дизайн для магазина на Webasyst. Тема украшения, бижутерия.
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Дизайн, верстка, программирование
Нужен новый дизайн для существующего интернет магазина на подобии mobi lluck . com . ua. Нужно сделать главную, шапку, логотип, страницу с товаром … одним словом все. Интересует мнение специалистов, насколько образец будет интересный для конечно покупателя, а так же удобный с позиции юзабилити, если есть недочеты, предложить лучше. Разработать новую концепцию для интернет магазина.
Верстка
В дальнейшем этот дизайн нужно будет сверстать. В качестве движка был выбран magento, так как на сегодняшний день один из самых функциональных.
Программирование
Нужно будет запрограммировать функционал, перенести БД + дальнейшее сопровождение на постоянной основе.
Интересует мнение специалистов (не веб студий) во сколько они оценивают эту работу по отдельности и весь проект в целом, а так же сроки.
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