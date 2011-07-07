Дизайн, верстка, програм-е Интернет-магазина

Дизайн, верстка, программирование

Нужен новый дизайн для существующего интернет магазина на подобии mobi lluck . com . ua. Нужно сделать главную, шапку, логотип, страницу с товаром … одним словом все. Интересует мнение специалистов, насколько образец будет интересный для конечно покупателя, а так же удобный с позиции юзабилити, если есть недочеты, предложить лучше. Разработать новую концепцию для интернет магазина.

Верстка

В дальнейшем этот дизайн нужно будет сверстать. В качестве движка был выбран magento, так как на сегодняшний день один из самых функциональных.

Программирование

Нужно будет запрограммировать функционал, перенести БД + дальнейшее сопровождение на постоянной основе.

Интересует мнение специалистов (не веб студий) во сколько они оценивают эту работу по отдельности и весь проект в целом, а так же сроки.