Требуется шаблон (движок ucoz)

Нужен дизайн для магазина на Webasyst. Тема украшения, бижутерия.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется оригинальный шаблон до 70$ для движка ucoz!
Рассмотрю все ваши предложения и портфолио!
Требования: не очень яркий и не дерзкий для глаз.
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