Sav-2008

Станислав Sav-2008

 
48 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

MP5
41 год
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$70
10 баллов
10 лет назад
Аудит сайта + СЯ + контекстная реклама в последствии
Станислав - отличный заказчик. Все задачи были поставлены вполне доходчиво. При необходимости обсудить детали по задачам, выходил на связи быстро. Общаться со Станиславом - одно удовольствие:-) Оплата всегда вовремя. Не заказчик, а МЕЧТА!) P.S. Надеюсь на продолжение сотрудничества со Станиславом.
Очень понравилось сотрудничество. Все грамотно, профессионально, четко и в срок. Будем продолжать сотрудничество по контексту и еще по одному проекту. Рекомендую как надежного и ответственного исполнителя!!
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