необходимо сделать интернет-магазин в точности по шаблону и залить его на хостинг темплейт (некорректно открывается в explorer пользуетесь chrome) http://livedemo00.template-help.com/prestashop_53007/ Кол-во товаров: 100. Оплата картой: обсуждается. ждем предложений ...
- Интернет-магазины8 заявокЗакрыт10 лет назад
1. Составить семантическое ядро поисковых запросов с учётом региона продвижения - Москва. 2. Оптимизировать посадочные страницы под ключевые слова. Оптимизировать Title. Добавить мета-тег Description, для улучшенного отображения в поисковых системах (отображается, как объявление), настроить ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен10 лет назад
Продвижение сайта транспортной компании. Критерии выбора исполнителя - наличие портфолио, четкое обсуждение данных от заказчика, клиентоориентированность.Поисковые системы (SEO)24 заявкиЗакрыт10 лет назад
нужно создать короткий 2-3 страничный сайт для транспортной компании, на основе http://livedemo00.template-help.com/joomla_50704/index.php/contactsСайты «под ключ»20 заявокЗакрыт10 лет назад
на основе http://www.templatemonster.com/ru/joomla-templates-type/50704.html необходимо создать лэгдинга/одно-двух страничного сайта сп простым калькулятором для транспортной компании Идея такая: тарифы на перевозку из 3 больших аэропортов в мск указаны на первой страничке, тут же находится ...Сайты «под ключ»6 заявокЗакрыт10 лет назад