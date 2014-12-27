Станислав - отличный заказчик. Все задачи были поставлены вполне доходчиво. При необходимости обсудить детали по задачам, выходил на связи быстро. Общаться со Станиславом - одно удовольствие:-) Оплата всегда вовремя. Не заказчик, а МЕЧТА!) P.S. Надеюсь на продолжение сотрудничества со Станиславом.