100 описаний женской обуви на сайт

Требуется копирайтер для написания уникальных описаний магазинов и компаний с последующим размещением текстов на сайте. Уникальный текст – 2000 знаков без пробелов + 10-12 фото + 1-2 видео. Список компаний будет предоставлен. Оставляйте номера скайпа ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищу к сотрудничеству человека, который подготовит описание товаров интернет магазина (женская обувь).
Объем одного описания – 500 знаков без пробелов. Общий объем - 100 описаний, 10 в неделю.
Уникальность не менее 95%. Проверка на text.ru.
Оплата на карту ПриватБанка. Указывайте, пожалуйста, цену за 1 описание.
- Похожие заказы
- $100Копирайтинг19 заявокЗакрыт8 лет назад
Добрый день. Нужно переписать текст, на тему заработка в интернете. Конкретнее на буксах, текст простой, по большей части о буксах, и как в них регистрироваться. Пишите стоимость за 1000 знаков и и сроки.Завершен8 лет назад
Нужен текст письма для первой рассылки об открытии сайта: http://samara.ramboo.ru. ТЗ как такового нет, краткий перечень преимуществ в приложении, ассортимент на сайте, тема письма: "Мы открылись, приходите, скорее покупайте!" Знаков не более 3000. Ищу талантливого автора, просто текст ...Завершен8 лет назад
- $80
Добрый день! Есть сайт автомобильной тематики, нужен рерайт описаний машин по 400-500 символов. Всего около 200 позиций, по 0,4$ за текст. Уникальность > 90 по text.ru В день (кроме воскресенья) обязательно нужно сдавать 20 текстов, поэтому нужен ...Копирайтинг11 заявокЗакрыт8 лет назад
Требуется копирайтер под проект: тексты по тематике японская кометика (женская, детская) + бытовая химия. Есть возможность писать как информационные тексты , так и SEO. Техническое задание четко разработано. Стоимость работы: 75 руб./1000 знаков без пробелов - информационные ...Завершен8 лет назад
Здравствуйте, уважаемые авторы! Если Вы зарегистрированы в Украине, как ФОП, то этот проект-для Вас. Нужно написать где-то 30-50 уникальных статей где-то по 1000 знаков каждая на сайт (интернет-магазин). Общая тема-товары для офиса, канцтовары. Каждая статья про отдельную ...Копирайтинг5 заявокЗакрыт8 лет назад
нужно написать описание к роликам на youtube по 2000 знаков на 400 роликов.Копирайтинг4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Необходимо заполнить текстом презентационный буклет о гостинице о проведении торжеств и мероприятий в данной гостинице.Копирайтинг12 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо наполнить информацией веб сайт о гостинице.Копирайтинг20 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужен человек на постоянную основу для составления ТЗ для копирайт для информационного сайта. Что нужно делать: 1) вы получаете тему статьи - собираете из ТОП-10 Яндекса структуру статьи, чтобы она наиболее полно отражала главную тему 2) дополняете ее ...Копирайтинг82 заявкиЗакрыт8 лет назад