100 описаний женской обуви на сайт

КопирайтингЗавершен19 заявок219 просмотров
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Ищу к сотрудничеству человека, который подготовит описание товаров интернет магазина (женская обувь).

Объем одного описания – 500 знаков без пробелов. Общий объем - 100 описаний, 10 в неделю.

Уникальность не менее 95%. Проверка на text.ru

Оплата на карту ПриватБанка. Указывайте, пожалуйста, цену за 1 описание.

8 лет назад
sbmd
37 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
SeoClerk
Антон 
35 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$40
14 дней
Выполнением заказа Антоном - доволен. Работа выполнена в срок и качественно. Рекомендую.
Только положительные впечатления от сотрудничества! ТЗ четкое, заказчик всегда на связи для решения текущих вопросов, оплата моментальная. Спасибо!
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