Написать текст для сайта

Требуется журналист-копирайтер, специализирующиеся на медицинской тематике (!) более 5 лет для написания научно-популярной статьи для портала многопрофильной клиники. Пришлите 2 ваши лучшие работы по медицине в личные сообщения.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо написать текст для главной страницы (ее подразделов) от имени человека, который задумал этот проект и приступил у его реализации. Объемом 3000 - 4000 символов
Подробное описание в приложенном файле.
P.S: обновил файл с ТЗ
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