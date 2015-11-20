Требуется журналист-копирайтер по медицинской тематике

Нужен человек умеющий писать тексты и разбирающийся в SMM. Нужно писать обзоры SMM сервисов для рейтинга http://like-trust.ru/rating.php. Необходимо умение находить слабые и сильные стороны сервисов. Кто раньше не сталкивался с тем, что такое SMM прошу не писать.