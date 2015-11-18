Требуется копирайт

Требуется журналист-копирайтер, специализирующиеся на медицинской тематике (!) более 5 лет для написания научно-популярной статьи для портала многопрофильной клиники. Пришлите 2 ваши лучшие работы по медицине в личные сообщения.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо дописать/переписать тексты сайта типографии
Разделы:
листовки
http://printnova.ru/%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d0%b8%d1%8f/%d0%bb%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b0/
печать баннеров
http://printnova.ru/%d1%88%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%ba%d0%be%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%bf%d0%b5%d1%87%d0%b0%d1%82%d1%8c/
кружки
http://printnova.ru/%d1%81%d1%83%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%80%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d1%83%d0%ba%d1%86%d0%b8%d1%8f/%d0%ba%d1%80%d1%83%d0%b6%d0%ba%d0%b8/
пакеты
http://printnova.ru/%d0%bf%d0%b0%d0%ba%d0%b5%d1%82%d1%8b/
флаеры
http://printnova.ru/%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d0%b8%d1%8f/%d1%84%d0%bb%d0%b0%d0%b5%d1%80/
этикетки, воблеры
http://printnova.ru/%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d0%b8%d1%8f/%d1%8d%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b5%d1%82%d0%ba%d0%b8-%d0%b8-pos-%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d1%8b/
брошюры
http://printnova.ru/%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d0%b8%d1%8f/%d0%b1%d1%80%d0%be%d1%88%d1%8e%d1%80%d0%b0/
буклеты
http://printnova.ru/%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d0%b8%d1%8f/%d0%b1%d1%83%d0%ba%d0%bb%d0%b5%d1%82/
визитки
http://printnova.ru/%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d0%b8%d1%8f/%d0%b2%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d1%82%d0%ba%d0%b8/
календари
http://printnova.ru/%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d0%b8%d1%8f/%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d1%80%d0%b8/
Для кафе и ресторанов
http://printnova.ru/%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%ba%d0%b0%d1%84%d0%b5-%d0%b8-%d1%80%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2/
дизайн услуги
http://printnova.ru/%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d0%b8%d1%8f/%d0%b4%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d0%b9%d0%bd-%d1%83%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b3%d0%b8/
От вас сроки и цены
- Похожие заказы
- Копирайтинг10 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо написать текст для главной страницы (ее подразделов) от имени человека, который задумал этот проект и приступил у его реализации. Объемом 3000 - 4000 символов Подробное описание в приложенном файле. P.S: обновил файл с ТЗКопирайтинг1 исполнительЗавершен8 лет назад
Написание серии из 5 статей на тему школьного образования (современные тенденции в обучении, онлайн обучение, проблемы современного образования итп), 5-8 тыс знаков каждая. Возможен рерайт с указанием источника. В предложении, пожалуйста, указывайте предлагаемые темы статей, ...Копирайтинг18 заявокЗакрыт8 лет назад
- $77
Друзья, для написания сценария рекламного ролика (хронометраж 20 секунд) разыскивается сценарист. Бюджет - 5000 рублей. Жду ваших заявокКопирайтинг29 заявокЗакрыт8 лет назад
Суть работы: Необходимо составить такую форму, заполнив которую люди для себя понимают путь путешествия. К примеру. * Страна посещения - Россия * Город - Москва * Тип путешествия - самолет * цена билета - 200 евро\ч * Количество дней - 2 * ...Копирайтинг6 заявокЗакрыт8 лет назад
- $8
Нужно написать 2 текста с ключами. Желательно информационно-продающие, уникальные. Срок сдачи - завтра вечер. Оплата - Яндекс.Деньги Размер 2000-2500 знаков. Цена за оба текста - 500 рублейКопирайтинг13 заявокЗакрыт8 лет назад
- $30
Есть 5 сайтов. Все они идентичные, но будут продвигаться для разных ГЕО (2 сайта для РФ, Укр, Кз, Бел). Поэтому нужен разный текст для каждого сайта. Пример сайта: http://akvabron.ru/ Задание: написать уникальные тексты для каждого сайта (исходный сайт ...Копирайтинг25 заявокЗакрыт8 лет назад
Ищем копирайтера для написания текстов на сайт с интим-товарами. Оплата за 1000 символов без пробелов по 35 рублей. Суммарный объем 200-400 тысяч символов.Копирайтинг7 заявокЗакрыт8 лет назад
Написать статью про пароочиститель. Более подробно выбранному исполнителю. Жду ваши предложения по цене.Копирайтинг1 исполнительЗавершен8 лет назад
Необходимо переписать описание товара с каталога производителя для нашего сайта.Копирайтинг15 заявокЗакрыт8 лет назад