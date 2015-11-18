Требуется написание серии из 5 статей на образовательную тему

КопирайтингЗакрыт18 заявок226 просмотров
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Написание серии из 5 статей на тему школьного образования (современные тенденции в обучении, онлайн обучение, проблемы современного образования итп), 5-8 тыс знаков каждая. Возможен рерайт с указанием источника. В предложении, пожалуйста, указывайте предлагаемые темы статей, Ваши расценки, сроки и примеры Вашего копирайта/рерайта. Спасибо за внимание!

8 лет назад
AVM
48 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
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