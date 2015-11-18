Необходимо дописать/переписать тексты сайта типографии

Цель: написать 29 разных продающих текстов для 1 товара, на основе примера (в прикрепленном файле); Размер 1 текста: не более 400 символов и не менее 200; Тема (товар): беспроводная зарядка для смартфона / беспроводное зарядное устройство. Текста необходимы сегодня.