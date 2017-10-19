Найти и обработать фотографии и подправить логотип

На главной странице сайта есть блок из 6 фотографий с текстом по левой стороне, нужно найти и сделать примерно такие же фотки на тему:

Финики

Сладости

Орехи

Сухофрукты

Ореховые пасты

Масла

Размер фото 570х260

Ну еще есть логотип в формате psd от шаблона, надо сменить надпись на нем.