Найти и обработать фотографии и подправить логотип

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Закрыт10 заявок216 просмотров

На главной странице сайта есть блок из 6 фотографий с текстом по левой стороне, нужно найти и сделать примерно такие же фотки на тему:

Финики

Сладости

Орехи

Сухофрукты

Ореховые пасты

Масла

Размер фото 570х260 

Ну еще есть логотип в формате psd от шаблона, надо сменить надпись на нем. 

8 лет назад
Ruslan203
Руслан 
43 года
19 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров