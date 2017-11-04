Иконки для товаров

  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Завершен11 заявок223 просмотра

Необходимо сделать тематические иконки для товаров в интернет магазине, примерный размер 222х222

Допустим предствлен товар, машинка на проводном пульте управления и машинка с без проводным пультом управления, иконка у товара должна передовать название.

Кол-во, около 30 шт. +-10

Возможно взять готовые и чуть чуть исправить. Если вы опытный дизайнер, работа не сложная, не требовательная, в основном много копи-паста, жду заявок и разумную цену.

Для уточнения любых вопросов - пишите, принимаю заявки 24ч-48ч и выбираю кандидата.

8 лет назад
sergeimorjov2018
Моржов 
40 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Chehovskyi
37 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$20
2 дня
Работали по иконкам для товаров в интернет магазине. Сроки были соблюдены, все примечания учтены, рабочий процесс проходил налегке. Человек знает что делает, рекомендую!
Сотрудничество прошло гладко, ответственный заказчик, моментальная оплата. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Chehovskyi
37 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад