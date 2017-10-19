Линейные иконки по образцу

$17
  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Закрыт21 заявка271 просмотр

Добрый день, нужно нарисовать дополнительные иконки  

в таком же стиле как существующие 

существующие –  

1) joxi.ru/Q2Kj3Z8h4pWMnm 

2) joxi.ru/MAjRD58h4Ba7KA 

нужно 5 шт 

Срок 1 день

8 лет назад
opry
46 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

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