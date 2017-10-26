Аватарка для группы ВК (новостной портал о первобытной археологии)

  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Закрыт20 заявок237 просмотров

Для группы ВК  нужно нарисовать аватарку (2). Фон черный. По центру венера брассемпуйская белыми линиями. И может что-то еще, есть идеи?

8 лет назад
webmy2
Сергей 
31 год
8 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров