Необходимо нарисовать 4 иконки для сайта. Тематика "бизнес". Стиль иконок в прикрепленном файле. В заявке указывайте приблизительную стоимость и сроки. Оплата PayPal.
Аватарка для группы ВК (новостной портал о первобытной археологии)
Для группы ВК нужно нарисовать аватарку (2). Фон черный. По центру венера брассемпуйская белыми линиями. И может что-то еще, есть идеи?
Заявки фрилансеров
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