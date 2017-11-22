Иконка + фоновое изображение

  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Завершен10 заявок206 просмотров

Нужно сделать:

1. Иконку Автохимия, 33*33 px (на прозрачном фоне).

Выслать в psd и svg форматах.

2. Фоновое изображение Автохимия, 600*170 px,

также скадрировать 240*150 px.

https://yadi.sk/d/mPhG_IpA3PUDHu

Оба должны быть в стилистике остальных разделов на странице.

Все разделы:

https://yadi.sk/d/VYZNACIY3PUA2K

https://yadi.sk/d/n-X8KxKB3PULGn

С вас: цена и срок реализации.

Спасибо.

8 лет назад
tabris
Антон 
45 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Shamray
41 год
17 лет в сервисе
Был
месяц назад
8 лет назад
$3
1 день
Спасибо за работу, всё отлично
Сотрудничеством доволен все хорошо. Всем рекомендую!

Заявки фрилансеров

Shamray
41 год
17 лет в сервисе
Был
месяц назад
8 лет назад