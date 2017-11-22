Необходимо в имеющемся стиле логотипа (учесть цветовую гамму и посыл) разработать иконку для мобильного приложения.
Иконка + фоновое изображение
Нужно сделать:
1. Иконку Автохимия, 33*33 px (на прозрачном фоне).
Выслать в psd и svg форматах.
2. Фоновое изображение Автохимия, 600*170 px,
также скадрировать 240*150 px.
https://yadi.sk/d/mPhG_IpA3PUDHu
Оба должны быть в стилистике остальных разделов на странице.
Все разделы:
https://yadi.sk/d/VYZNACIY3PUA2K
https://yadi.sk/d/n-X8KxKB3PULGn
С вас: цена и срок реализации.
Спасибо.
Выбранный исполнитель
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