Разработка фир. стиль. Нужен художник с художественным образованием.

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Закрыт10 заявок185 просмотров

для разработки логотипа, брендбука;

сопровождения в развитии стиля;

возможно сопровождение в работах:

дизайн упаковки;

дизайн видеорекламы.

нужен художник с художественным образованием.

8 лет назад
dkalashnikov
Калашников 
44 года
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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